Seize personnes relogées après l’effondrement d’un immeuble à Reims

Deux étages d’un immeuble ancien se sont écroulés ce mardi soir, au 14 rue du Jard, dans le centre-ville de Reims. Le sinistre s’est produit un peu après 19h, en fond de parcelle, côté cour. Par chance, il n’y a aucun mort, ni aucun blessé à déplorer.

Le bâtiment est tombé pour une raison qui reste encore a déterminer précisément. Le souffle a également endommagé les vitres d’une petite maison mitoyenne. Huit personnes vivent dans cette maison, dont six enfants. Eux aussi ont dû être relogés.

Au total, 16 personnes ont été relogées provisoirement, mardi soir, notamment dans un hôtel à Tinqueux. Elles on été transportées par un bus de la compagnie Citura. Une solution d’urgence avant de trouver un moyen de relogement plus pérenne, soit dans de la famille, soit via un organisme de logement en lien avec la mairie de Reims.

D’après les premières constations, le bâtiment appartenant à un propriétaire privé, était construit sur des carreaux de terre. L’enquête devra déterminer s’il y a eu un défaut d’entretien. Un expert doit être nommé. Il devra dire si des travaux de consolidation sont possibles ou s’il faut démolir la structure restante. La ville de Reims a pris un arrêté de péril pour interdire l’accès aux bâtiments. Dès ce mercredi matin, une entreprise a commencé à déblayer les gravats.