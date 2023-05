Selestat : deux plaintes déposées contre le directeur du centre hospitalier pour harcèlement moral

Deux agents de la fonction publique du groupement hospitalier Sélestat-Obernai ont déposé plainte les 1er octobre 2022 et 6 février 2023 contre le directeur de l'hôpital pour dénoncer des faits de harcèlement moral au travail.

L'un des deux agents est un ingénieur en chef qui travaille depuis 1998 au sein du groupement hospitalier. Il dénonce un "changement de comportement brutal" de la part du directeur, un an et demi après sa prise de fonction, le 1er juin 2019. L'homme parle "d'excès de pouvoir, de reproches, de vexations, de mépris et d'isolement". L'autre agent qui a porté plainte, issu pour sa part du service de restauration, évoque des faits similaires. L'avocat des plaignants, Maître Cédric Demagny évoque un "management par la menace et la terreur".

Une enquête en cours au commissariat de Sélestat

Il s'agit, selon lui, d'un directeur qui "**pourrit la vie des agents qu'il a pris en grippe pour les pousser à la démission, sans avoir à passer par des procédures disciplinaires". Egalement contactée par l'AFP, la représentante de la CFTC de l'établissement hospitalier, Marie-Caroline Braud décrit un climat de peur au sein de l'hôpital. Selon elle, d'autres agents hésitent à porter plainte pour des faits similaires.

L'une des salariés, que nous avons pu joindre, confirme ce climat plus que tendu qui s'illustre, selon elle, par un très important turn-over, une vingtaine de secrétaires de direction se seraient ainsi succédés depuis l'arrivée du directeur il y a 4 ans. Contactée au téléphone ce matin, la direction nous a fait savoir qu'il n'y aurait "aucune communication à ce stade". Une enquête est en cours au commissariat.