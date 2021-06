Sélestat : une marche blanche en mémoire de l'adolescent mort noyé mardi dans l'Ill

Ce vendredi 18 juin, une marche blanche est organisée à Sélestat pour rendre hommage à l'adolescent de 14 ans mort noyé mardi dans l'Ill. Il avait sauté au niveau de l'écluse, route de Marckolsheim à Sélestat. Son corps a été retrouvé mercredi à quelques centaines de mètres de l'écluse.

Entre 250 et 300 personnes suivent cette marche blanche selon les services de police. Vers 14h30, elles se trouvaient au niveau du déversoir de Sélestat. Plus d'une douzaine de policiers encadrent la marche. Plusieurs points d'accès sur la départementale D83 et D424 de Sélestat sont fermés et des perturbations sont à prévoir.

Mercredi dernier, des incidents avaient éclaté et la circulation avait été très perturbée car des membres de la communauté des gens du voyage refusaient de quitter l'endroit avant de retrouver le corps de l'enfant.