Selon la mairie d'Aubais, le feu désormais fixé sur la commune

Dans le Gard, autour d'Aubais, le feu est désormais fixé selon la mairie et les sapeurs-pompiers.

D'après le site de la mairie d'Aubais, dans le gard, ce dimanche peu avant 22h, "les pompiers annoncent que le feu est fixé sur la commune ". L'incendie a ravagé au moins 350 hectares de pinède sur le secteur, depuis 16h. La municipalité précise quand même que les réservoirs sont à un niveau bas, et invite tous les habitants à limiter leurs usages en eau, pour la laisser disponible aux sapeurs-pompiers.

Par ailleurs, toujours selon la mairie d'Aubais, les personnes évacuées peuvent regagner leur domicile et garder fenêtres fermées pour éviter les fumées. En cas de besoin, composer le 15 ou le 112.

La mairie a activé son plan communal de sauvegarde et s'est organisée pour accueillir et ravitailler près de 700 personnes au foyer municipal et à la cantine.