Selon Orange, 140 tonnes de câble en cuivre ont été volées en 2022 dans les Pays de la Loire

C'est un fléau qui perdure : les vols de câble en cuivre. Orange annonce ce mercredi qu'en 2022, près de 140 tonnes de câbles ont été volées dans la région. L'opérateur recense 24 vols rien que dans la Sarthe, le département le plus touché. À l'échelle régionale, Orange compte 74 vols l'an dernier.

La tonne de cuivre se revend environ 10.000 euros

"C'est énorme, colossal", assure Véronique Fontaine, déléguée régionale Pays de la Loire pour Orange. "Ce qu'on nous a volé, c'est à peu près la distance entre Nantes et Angers, donc il y a quand même quelques kilomètres", explique-t-elle, rappelant que la tonne de cuivre vaut environ 10.000 euros.

Pour Orange, le préjudice est certain. "Il faut d'abord identifier le lieu du vol, poursuit Véronique Fontaine. "Trouver des équipes disponibles immédiatement, trouver le matériel et le cuivre rapidement, alors que nous n'avons pas forcément des stocks aussi importants sur le territoire", détaille la déléguée régionale Pays de la Loire. Près de 10.000 particuliers ont été affectés par ces vols l'an dernier dans notre région.

Des mouchards dans les câbles en cuivre

Pour endiguer le phénomène, Orange a signé une "convention avec les forces de l'ordre et avec les services de justice", indique Véronique Fontaine : "L'idée, c'est d'avoir une meilleure coordination entre nos services respectifs, de raccourcir les délais, et de mieux communiquer pour raccourcir toute la chaîne quand on a des vols". Or, cela semble porter ses fruits, explique la déléguée régionale Pays de la Loire, qui note "de plus en plus de flagrants délits". L'opérateur a également mis en place récemment des "mouchards" à l'intérieur de ses câbles pour savoir en temps réel où ils se trouvent, grâce à la géolocalisation.

Le passage progressif du département à la fibre, avec la fin espérée du réseau cuivre en 2030, devrait aussi soulager Orange, puisque la fibre en tant que telle, contrairement au cuivre, n'a aucune valeur marchande.