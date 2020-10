Semaine de la médiation : connaissez-vous le défenseur des droits ?

C'est la semaine de la médiation ! Une discipline qui vous vient en aide au quotidien pour régler des conflits, des différends avec un voisin, un proche ou encore avec une administration. Pour vous conseiller, vous épauler il y a par exemple les médiateurs familiaux, les conciliateurs de justice ou encore ... le défenseur des droits. C'est une institution. A l'échelle nationale c'est le Président de la République qui nomme pour 6 ans un défenseur des droits. En septembre, Claire Edon a ainsi succédé à Jacques Toubon. A son tour elle va accepter ou renouveler en postes les délégués présents localement, qui sont tous bénévoles. C'est le cas par exemple de Jean-Luc Chaizy qui est l'un des trois délégués dans l'Yonne depuis 2014.

Relations avec l'administration, discriminations, enfance

Il joue en quelques sortes les conciliateurs entre les citoyens et l'administration au sens large mais peut aussi intervenir dans un différend avec un employeur ou un propriétaire par exemple. Le défenseur des droits a en effet quatre thématiques qui lui sont assignées :

Les relations avec l'administration ( CPAM, CAF, mairie, Conseil Départemental ou Régional par exemple)

Discriminations

Handicap

Enfance

Concrètement le défenseur des droits peut intervenir par exemple si un enfant est refusé à la cantine alors que ses parents n'ont pas pu payer celle-ci. Il peut également servir de médiateur si votre facture d'électricité ou d'eau est anormalement élevée, y compris chez un opérateur privé. Vous pouvez également contacter le délégué du défenseur des droits si vous estimez être victime d'une discrimination " Par exemple vous me dîtes je suis handicapé et on me refuse un emploi, c'est le cas typique de discriminations pour lesquelles nous pouvons être saisis" explique ainsi Jean-Luc Chaizy. Le délégué icaunais au défenseur des droits précise qu'en revanche pour un litige, par exemple, de voisinage il faut s'adresser à un conciliateur de justice.

Des exemples de situations sur lesquelles peut se pencher le délégué du défenseur des droits. Copier

Plus de 500 dossiers traités en 2019 dans l'Yonne

Il y a désormais trois délégués du défenseur des droits dans l'Yonne : à Avallon, à Auxerre et à Sens. Il y a toutefois une condition pour saisir le délégué du défenseur des droits : il faut auparavant avoir déjà porté réclamation devant l'administration où la personne concernée par le litige. En 2019 dans l'Yonne Jean-Luc Chaizy et les deux autres délégués du département ont traité 526 affaires. Dans 73% des cas, la solution a été apportée, un chiffre qui monte même à 90% au niveau national. Une activité en constante augmentation constate Jean-Luc Chaizy qui est délégué depuis 2014.

Dans l'Yonne, le nombre de dossier est en constante augmentation. Copier

Sa volonté est avant tout d'aider les autres, de mettre ses connaissances au service de tout un chacun car comme tout délégué du défenseur des droits il n'est pas rémunéré. C'est une activité entièrement bénévole.

Plus d'informations : les délégués du défenseur des droits dans l'Yonne