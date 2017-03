Semaine de la presse à l'école : des collégiens de Sens déjà apprentis journalistes

Du 20 au 25 mars, c'est la Semaine de la presse et des médias à l'école. L'opération s'est déroulée cette année dans 15800 établissements scolaires dont le collège Montpezat à Sens (Yonne) où six élèves de troisième participent au Club Journal. Ils ont déjà l'habitude de prendre du recul sur l'info.

La 28e semaine de la presse et des médias à l'école se déroule du 20 au 25 mars partout en France dans 15 800 établissements scolaires auprès de plus de trois millions d'élèves dans des écoles, collèges et lycées. Cette année, le thème de l'opération pose une question : "D'où vient l'info ?". Au collège Montpezat à Sens (Yonne), les élèves ont été invités à comprendre le système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût pour l’actualité et forger leur identité de citoyen.

Collégiens et apprentis journalistes

Au collège Montpezat à Sens, six élèves en classe de troisième font partie du "Club journal" de l'établissement. Victor, Yvan, Étienne, Alexandre, Flavie et Camille publient des articles qui parlent de la vie au collège ou de sujets qui les concernent, comme le harcèlement scolaire, les menus de la cantine ou les vidéos sur internet.

"On peut faire des sujets sur l'actualité. On parle de plein de sujets divers et variés : Youtube, la guerre, le harcèlement..."

Un regard critique sur les médias et sur l'actualité

À l'heure où les réseaux sociaux restent la principale source d'information des moins de 25 ans, Victor, Yvan, Étienne, Alexandre, Flavie et Camille n'oublient ni de prendre du recul sur ce qu'ils lisent, voient ou entendent. Au "Club journal", les discussions ressemblent parfois à des vraies conférences de rédaction quand il s'agit de choisir la une. Quand ils lisent la presse, ces collégiens de 14 ou 15 ans comme Étienne sont très exigeants.

"Pour l'affaire Fillon, il y a eu des informations de témoins anonymes. Je pense qu'il faudrait attendre d'avoir de vraies sources pour pouvoir divulguer parce que cela peut porter préjudice au candidat." — Étienne, collégien à Sens, 15 ans

Les chaînes d'information en continu à la télévision sont souvent citées par les collégiens pour leur manque de rigueur. Ce manque de prudence des médias, ces adolescents l'ont découvert en 2015 avec les attentats raconte Victor : "Des chaînes ont parfois divulguées des informations qui auraient pu coûter la vie à des otages... Cela peut vraiment être un mauvais point pour les médias."

Ce regard critique nécessaire vire parfois au manque de confiance comme le ressent Yvan : "Quand je suis au repas, mes parents mettent la télé, donc en général il mettent les JT de France 2, TF1 ou France 3. Les informations, surtout sur ces chaînes-là, ne sont pas forcément correctes. Ils nous font un peu entendre ce qu'ils veulent. Ils ne disent pas tout, ils cachent des choses. Par exemple, sur des sujets assez sensibles, ils ne vont pas tout dire." Malgré tout, ces élèves ont développé un regard critique qui leur permet aussi de ne pas croire du premier coup tout ce qu'ils peuvent trouver sur internet.