Semaine du goût : les courges en vedette au château de Saint-Jean-de-Beauregard

Saint-Jean-de-Beauregard, France

La semaine du goût dans un potager, loin de la cantine scolaire. Le château de Saint-Jean-de-Beauregard, près des Ulis dans l'Essonne, propose une animation originale pour cette semaine du goût du 7 au 13 octobre : visiter le château et son potager fleuri, typique du XVIIe siècle.

Adultes et enfants sont impatients devant le verger lors de la sortie scolaire, au soleil, en plein cœur de la nature © Radio France - Macipsa Aït

Et ce sont les fruits et légumes de l'automne, plus particulièrement les courges, potimarrons, potirons etc, qui sont à l'honneur.

Pieds dans la boue avec leur bottes en caoutchouc, les élèves de l'école maternelle Pablo Picasso d'Itteville observent, touchent, sentent les courges, mais pas que. Les enfants découvrent ces cucurbitacées à travers un conte.

L'histoire ? Des animaux vivent dans une maison avec un potager. Et quand vient l'automne, ils se passionnent pour la cueillette des courges pour en faire des soupes ou des confitures.

Sur scène, la conteuse joue avec des petits comédiens en herbe © Radio France - Macipsa Aït

Après l'effort, le réconfort avec la dégustation d'un gâteau au yaourt, fourré à la confiture de potiron et d'une soupe faite maison, évidemment.

Et bon appétit, bien sûr ! © Radio France - Macipsa Aït

Rien de mieux qu'une soupe chaude à base de potimarron pour l'organisme © Radio France - Macipsa Aït

Visites, contes et dégustations prévues au-delà de la semaine du goût jusqu'au 20 octobre.