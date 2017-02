Semaine noire pour les cyclistes en Gironde avec deux décès

Depuis samedi, deux cyclistes ont perdu la vie en Gironde et un autre est dans le coma. Dernier accident en date ce jeudi matin à Mérignac rue Jacques Prévert; un cycliste de 44 ans a perdu la vie. L'association bordelaise Vélocité monte au créneau.

Une semaine noire pour les cyclistes en Gironde. Depuis samedi, deux cyclistes ont perdu la vie et un autre est dans le coma après avoir été renversé par une voiture cours de la Marne à Bordeaux. Le dernier accident en date c'est ce jeudi matin à Mérignac rue Jacques Prévert; un cycliste de 44 ans est mort après une collision avec un camion-benne.

Sur un an, les accidents sont en hausse de 46% en Gironde tout véhicule confondu avec une part importante de vélos impliqués. Et comme à Mérignac le danger vient des poids lourds à cause notamment de l'angle mort mais aussi du manque de sensibilisation des chauffeurs. L'association bordelaise Vélocité souhaite d'ailleurs que les pouvoirs publics mènent une campagne allant dans ce sens. Autre danger les voitures qui ont tendance à raser les vélos en cas de dépassement.

Mais le cycliste lui même n'est pas dispensé des règles de sécurité. il faut toujours anticiper, ne pas mettre d'écouteurs dans ses oreilles et ne pas téléphoner en pédalant rappelle Vélocité.

