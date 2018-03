Un jeune homme de 21 ans était jugé ce lundi pour avoir agressé ses parents à Semblançay ce week-end. Il aurait tenté de les tuer parce qu'il aurait été abusé sexuellement étant enfant. Le procès a été reporté pour procéder à une enquête plus précise.

Un jeune homme de 21 ans était jugé en comparution immédiate ce lundi à Tours pour violences. Samedi, au domicile de ses parents à Semblançay, il a agressé d’abord sa mère, avant que le père et le frère mineur ne s’interposent. Le fils a alors saisi une machette et des coups ont été échangés. Finalement, la mère a alerté la gendarmerie qui a interpellé le jeune agresseur qui entre temps avait pris la fuite.

Lors de l’audience, en comparution immédiate ce lundi, il a reconnu les faits et les violences. Il a expliqué avoir agi ainsi en raison des violences subies étant petit et parce que son père est selon lui un pédophile.

La présidente a finalement demandé aux avocats et au procureur une expertise psychiatrique et une enquête sociale sur la famille pour pouvoir juger correctement ce « tout jeune homme » et déterminer si il y a eu des abus ou des violences sexuelles.