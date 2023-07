Séméac : un homme poignarde le nouveau compagnon de son ex et fonce sur lui en voiture

Un homme est poursuivi dans les Hautes-Pyrénées pour avoir poignardé et tenté de renverser en voiture un autre homme à Séméac, à l'est de Tarbes. Les faits se sont produits le mercredi 5 juillet. Le mis en cause a reconnu s'en être pris au nouvel ami de son ex-compagne. Le parquet de Pau, saisi de l'affaire, a mis en examen le suspect pour tentative d'assassinat ce vendredi, il a été placé en détention provisoire.

ⓘ Publicité

Une dispute qui dégénère

D'après nos informations, les deux hommes se connaissaient. Mercredi, il y a eu une dispute entre eux, devant le lieu de travail de la victime. L'homme mis en examen a poignardé l'autre au niveau du flanc, avec un couteau, avant de lui foncer dessus en voiture et de prendre la fuite. La victime entretenait depuis peu une relation avec l'ex-petite amie du suspect.

Peu de temps après les faits, la voiture du suspect a été arrêtée à quelques kilomètres de là, à Laloubère. Selon nos informations, un couteau avec des traces de sang a été retrouvé dans la voiture. Le conducteur avait alors été interpellé.