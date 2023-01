Semi-liberté pour Pierre Alessandri : "Pour la première fois, l'État est resté neutre", réagit son avocat

La Cour d'appel de Paris accepte, ce lundi 31 janvier, la demande d'aménagement de peine de Pierre Alessandri, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2003 pour l'assassinat du préfet Erignac et libérable depuis 2017. "C'est un grand soulagement", réagit Maître Eric Barbolosi au micro de RCFM, soulignant que "pour la première fois l'État, dans ce dossier, a adopté un principe de neutralité".

ⓘ Publicité

"On va arrêter d'être hypocrites dans ce dossier. Ce qui a fait pencher la balance c'est que pour la première fois la Cour d'appel a appliqué le droit stricto sensu", souligne Eric Barbolosi, en réponse aux nombreux refus essuyé par son client et motivés par la Cour d'appel par "des risques de trouble à l'ordre public". Cette fois, la décision a "mis en avant les critères de la libération conditionnelle, sans s'attacher à des motifs qui ne devraient pas en être", poursuit l'avocat.

Une stricte application du droit rendue possible selon lui "par la décision de la Cour de cassation et parce que, pour la première fois, l'État dans ce dossier a adopté un principe de neutralité". "Si l'Etat est resté neutre, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent, c'est grâce ou à cause de la forte mobilisation qu'il y a eu en Corse, de l'ensemble du peuple corse et des élus corses depuis les événements du mois de mars 2022", conclut-il.

À lire aussi Commando Erignac : la justice dit oui à la semi-liberté de Pierre Alessandri

La semi-liberté doit prendre effet le lundi 13 février pour une durée d'un an puis, sous réserve de bonne exécution, Pierre Alessandri "basculera dans un régime de libération conditionnelle classique", explique son avocat, précisant qu'il "sera totalement libre, avec des comptes à rendre à un service de probation et d'insertion".