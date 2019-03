Semur-en-Auxois : problème à l’atterrissage pour un avion, trois passagers Champenois blessés légèrement

Un petit avion de marque Cessna a eu un problème lors de son atterrissage, vendredi 29 mars à l'aérodrome de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), à cause d'un coup de vent. À bord, le pilote et les deux passagers ne souffrent que de blessures légères.

Semur-en-Auxois, France

C'est le genre d'incident qui aurait pu se terminer de manière tragique. Heureusement, plus de peur que de mal pour le pilote et les passagers de cet avion de tourisme (Cessna 172) qui a manqué son atterrissage à Semur-en-Auxois, vendredi 29 mars.

Trois hommes, 54, 58 et 67 ans étaient à bord. Ils sont originaires de la Marne, aux environs de Reims. L'avion a eu un problème lors de l'atterrissage aux environs de 13 heures : un violent coup de vent a déséquilibré l'appareil. Au lieu d'atterrir sur la piste, il s'est déporté, l'aile a touché par terre, et l'avion a terminé sa course dans l'herbe, sur le nez.

Les pompiers ont retrouvé l'appareil appuyé sur le nez. À l’intérieur, le pilote et les deux passagers étaient légèrement blessés, pas de pronostic vital engagé, ils ont été évacués vers le centre hospitalier de Semur-en-Auxois.