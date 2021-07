Semur-en-Auxois : un jeune homme reconnaît avoir incendié neuf véhicules

L'enquête de gendarmerie a été rondement menée. Quelques heures seulement après avoir lancé un appel à témoins, le jeune homme de 19 ans interpelé par les gendarmes est passé aux aveux : c'est lui qui dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 juillet a mis le feu à neuf véhicules dans le centre-ville de Semur-en-Auxois.

Le jeune homme était alcoolisé au moment des faits

D'après le parquet de Dijon, le jeune homme habite Semur-en-Auxois et au moment des faits, il était alcoolisé. L'incendiaire présumé a été déféré au parquet et présenté devant le juge. Pour cette série d'incendie, il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.