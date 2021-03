Sénas : le tournage d'un film X interrompu sur l'A7 par les gendarmes

Au moment des faits, l'aire de repos de Sénas était fermée pour cause de travaux (image d'illustration).

On imagine les gendarmes du peloton autoroutier de Salon-de-Provence il y a une quinzaine de jours, lorsqu'ils ont pris leur service avec pour mission de silloner l'A7. Ils devaient avoir des images de poids-lourds, de marchandises en tête.

Car c'est bien pour lutter contre le vols de fret qu'ils sont parti en mission, ce jour-là. À mille lieues de se représenter ce qu'ils allaient trouver sous les pins de l'aire de Sénas, alors en travaux.

Quand les forces de l'ordre arrivent, en effet, sur place, une caméra est en train de tourner. Et voilà ce qu'elle filme : un homme et une femme, sur une table de pique-nique. Non pas en train de casser-la croûte, mais en pleins ébats.

Des ébats immortalisés par un caméraman. Il y a aussi un maquilleur qui a poudré les acteurs avant le clap. Bref, une petite équipe d'amateurs, organisée et outillée comme des pros et qui avait privatisée, sans autorisation, l'aire de Sénas.

Devant les gendarmes, les membres du groupe ont reconnu qu'ils avaient l'intention de publier la vidéo sur une plateforme de films pornographiques.

Un petit manège interdit sur la voie publique, qui des bancs d'une aire d'autoroute, va les conduire sur les bancs du tribunal. L'équipe de tournage sera en effet jugée pour exhibition sexuelle.