Sénatoriales : 10 candidats sont en lice dans le Jura

En Franche-Comté seul le Jura est concerné par les élections sénatoriales ce dimanche. Et les deux sénateurs élus en 2011 Gérard Bailly et Gilbert Barbier ne se représentent pas. La droite qui l'avait emporté il y a six ans, part très divisée pour ce scrutin.

1001 grands électeurs sont appelés à voter : les parlementaires les conseillers régionaux et départementaux et les délégués des 509 communes jurassiennes. Dans le Jura les Républicains détiennent les deux sièges de sénateurs, ils sont majoritaires au département avec 29 conseillers départementaux sur 34 mais ils détiennent aussi toutes les villes et deux fauteuils de députés sur trois.

La droite part divisée

Ce qui a sans doute aiguisé les appétits et explique la division à droite avec pas moins de quatre candidats Les Républicains : Dominique Chalumeaux qui a reçu l'investiture LR mais aussi les dissidents Claude Faivre et Marie Christine Chauvin (vice-présidente du conseil départemental) ou encore le président du Grand Dole Jean Pascale Fichère avec en arbitre l'UDI Sylvie Vermeillet, elle aussi vice-présidente du conseil départemental.

Face à la division à droite le président du Conseil départemental Clément Pernot a préféré se retirer. Cette division pourrait profiter aux candidats de La République En marche Philippe Antoine et François Godin qui pourraient toutefois payer la grogne des maires des communes rurales face à l'action du gouvernement (baisse des dotations ou l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation).

Sont également candidats à cette élection, Jean Claude Wambst l'ancien maire PS de Dole, Brigitte Monnet pour Europe Ecologie les Verts et Stéphane Montrelay pour le FN. Deux tours sont prévus pour ce scrutin majoritaire, le premier à 8 heures et demi, le second à 15h30. Clôture et dépouillement à 17h30. Le résultat devrait être connu en début de soirée.