Sens : 6 personnes et un nourrisson évacués après l'incendie d'un appartement

Vers 2 heures du matin un incendie a touché un immeuble à Sens. Le feu est parti dans l'un des sept appartements de cet immeuble. Une quinzaine de sapeurs pompiers sont intervenus avec l'aide de deux lances à incendie. Les occupants de l'immeuble, six adultes et un nourrisson ont dû être évacués. Ils sont tous indemnes et ont pu être relogés par la mairie.