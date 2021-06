Sens : condamné à deux ans ferme pour l'incendie du centre commercial des Champs Plaisants en 2017

C'était il y a quatre ans jour pour jour. L'incendie qui détruisait le magasin Spar, une boutique de tissus et le bureau de poste avait perturbé pendant des mois la vie quotidienne des 6 000 habitants de ce quartier situé à l'est de Sens dans l'Yonne. Un impact tel qu'il aura fallu reconstruire entièrement le bâtiment, dont les locaux neufs viennent tout juste d'être remis en service. Ce 3 juin 2017, un très gros incendie "dont l'épaisse fumée se propage sur la ville de Sens" rappelle le président du tribunal, se déclare dans l'unique supérette du quartier. Il est un peu après treize heures, une camionnette vient d'enfoncer le rideau de fer. "Les dégâts avaient été considérables" précise la procureure "et il y aurait pu y avoir des pertes humaines".

Un prévenu qui a presque tout oublié

Mais la gravité des faits ne transparaît pas dans les explications du prévenu, un homme de 40 ans, à la voix posée qui déclare ne se souvenir de rien car il avait énormément bu. Mais tout l'accable : on le voit sur les images de vidéosurveillance de la ville et sur des vidéos amateures, un gant est retrouvé avec son ADN, son téléphone portable borne sur le lieu des faits, la camionnette lui appartient et n'a plus de plaques d'immatriculation. "Vous dites que vous étiez très alcoolisé, mais vous avez projeté votre camionnette comme une voiture bélier après avoir fait une manœuvre et en passant dans un espace de seulement deux mètres entre deux poteaux", commente le président du tribunal, "c'est difficilement plausible."

"Je suis boxeur et si j'avais eu un problème, ça ne se serait pas réglé comme ça" - Le prévenu, poursuivi pour l'incendie du centre commercial des Champs Plaisants

Quand le tribunal cherche à avoir des explications, le prévenu renvoie la responsabilité vers d'autres. Sur l'absence de plaques ? Quelqu'un qui lui veut du bien les auraient retiré de son véhicule pour lui éviter de se faire arrêter, comme il conduisait et qu'il avait bu. Les traces de cocaïne relevées dans ses analyses ? Quelqu'un en aurait peut-être mis dans ses boissons. L'origine du départ du feu juste après qu'il a projeté la camionnette dans le magasin ? Quelqu'un aurait profité de la situation pour mettre le feu, afin de toucher l'assurance. "Vous risquez dix ans de prison monsieur", insiste le procureur, "vous avez quarante ans et vos explications ont les entend chez des prévenus âgés de vingt ans. Il faudrait prendre un peu de maturité." Avait-il un conflit avec le gérant de la supérette ? "Non", répond le prévenu, "je suis boxeur et si j'avais eu un problème, ça ne se serait pas réglé comme ça !"

Pas de preuve qu'il a mis le feu, selon son avocate

L'ancien Sénonais a déjà été condamné dix fois, notamment pour violences aggravées, conduite alcoolique, recel de vol et trafic de stupéfiant. Le jour des faits, il est interpellé après avoir brisé à coup de poing la vitre d'une voiture de gendarmerie. Mais du point de vue de la défense, l'enquête n'apporte pas la preuve que c'est lui qui a mis le feu. "Le rapport d'expertise ne prouve pas le caractère volontaire, mais exclut simplement toute autre cause", justifie l'avocate. Sauf que des traces d'huile et d'essence ont été retrouvées sur la roue avant, sans que cela provienne d'une fuite du moteur. Pour le parquet, il y a eu préméditation et la thèse d'une décision impulsive en raison de l'alcool ne tient pas. "C'est une histoire simple qui se termine à la Kafka", écrira plus tard le prévenu à son frère.

D'importants dommages pour les victimes

Le tribunal de Sens le condamne ce jeudi à quatre ans de prison ferme (dont deux ans avec sursis probatoire) avec obligation de soins, de travail, interdiction de paraître dans un débit de boisson, interdiction de paraître dans l'Yonne et interdiction de porter une arme pendant cinq ans. Le quadragénaire devra aussi indemniser les victimes et le trésor public. Les parties civiles, le gérant du magasin de tissus et le groupe Casino, propriétaire de Spar demandent un total 345.000 euros de dommages et intérêts. La décision sur ce point sera rendue en mars 2022.