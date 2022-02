Sens : de 18 mois à 5 ans de prison ferme contre les auteurs d'un trafic de stupéfiants aux Chaillots

Huit des membres d'un réseau de trafic de stupéfiants ont été condamnés ce mercredi par le tribunal correctionnel de Sens dans l'Yonne, pour la vente de résine et d'herbe de cannabis dans le quartier des Chaillots début 2021. Les peines prononcées vont de 18 mois à 24 mois de prison ferme pour sept des huit prévenus, assorties pour tous d'un mandat de dépôt, autrement dit un envoi en prison à l'issue de l'audience. Les condamnés écopent aussi d'une interdiction de paraître à Sens, ainsi qu'une obligation de travail et de soins en addictologie et de payer des amendes allant de 1 000 à 1 500 euros.

Trois autres membres du réseau, dont une jeune femme qui avait fortement collaboré avec les enquêteurs, avaient été jugés lors d'une procédure de plaider-coupable, à des peines de douze et dix-huit mois de prison ferme. Deux autres hommes convoqués à cette audience mais atteints du covid seront jugés le 15 septembre prochain.

Deuxième plus gros point de vente de la région

D'après des chiffres de la police judiciaire de Dijon, présentés par le parquet, le point de vente des Chaillots était le deuxième de la région dijonnaise, devant Belfort et Auxerre et pouvait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 80.000 euros par mois.

Des dealeurs qui sourient sur le banc des prévenus

Parmi les huit hommes poursuivis devant le tribunal correctionnel de Sens, un seul était en état de récidive pour trafic de stupéfiant. Les autres n'avaient jamais été condamnés pour trafic, ce qui explique les peines en partie avec sursis prononcées par les magistrats. Ces hommes d'une vingtaine d'années auront montré tout au long de l'audience beaucoup de légèreté, souriant à de nombreuses reprises aux propos de leurs copains, coupant la parole ou montrant du doigt les magistrats, comme si l'on discutait au pied d'un immeuble. Manifestement pas très inquiets par la sanction qui les attendait, juste stressés explique la défense.

Le trafic a déjà repris aux Chaillots

"Malheureusement le trafic reprend", déplore la procureure, "il y a certaines personnes qui n'ont pas été interpellées mais dont les noms sont dans l'enquête." Et la magistrate de citer les noms de deux frères laissant supposer qu'ils contribuent à la reprise du point de vente de cannabis dans le quartier. Voilà le signe de la facilité d'organisation des trafiquants que la représentante du parquet met en rapport avec les difficultés qui sont celles de la police. "Seulement deux enquêteurs de la police judiciaire d'Auxerre" mis à contribution pendant cinq mois pour mener l'enquête. "Ils ont effectué un travail immense", souligne la procureure, "mais avec trente à quarante clients par jour, chaque journée de surveillance entraîne un travail de consignation des faits durant plusieurs jours, car il faut rapporter minute par minute ce qui se passe." La magistrate regrette aussi le manque de coordination des services de police, avec des interpellations durant l'enquête, qui selon elle ont nuit au travail de renseignement sur ce trafic.

Des preuves trop faibles pour la défense

Les avocats de la défense, de leur côté, pointent le manque d'indices probants pour mettre en cause leurs clients. "Mon client est vu faisant des allers-retours", constate maître Jean-Christophe Tymoczko, "mais son rôle bien défini par les policiers n'est pas si évident. Aucun acheteur ne l'a mis en cause. Aucun élément ne permet de dire qu'il tient le rôle de vendeur à part une photo." "Il a manqué une phase d'instruction dans cette procédure", ajoute maître Linda Beauxis, qui aurait souhaité une enquête plus approfondie. "On sait bien que le jour de l'interpellation de mon client, le 7 juin 2021, il est immédiatement remplacé sur le trafic", assure maître Arthur De La Roche, "on vous demande de vider la mer à la petite cuillère."

Un donneur d'ordres dans sa maison en Espagne

Une autre limite, criante durant ce procès, a été l'absence du principal mis en cause, Marvin F., présenté par le tribunal comme le chef du réseau âgé de 28 ans, actuellement domicilié en Espagne. Il est condamné à cinq ans de prison ferme et à 70.000 euros d'amende, assorti d'un mandat d'arrêt et d'une interdiction de paraître dans l'Yonne pendant cinq ans. "Je mettrai toutes mes forces pour m'assurer que le mandat d'arrêt sera exécuté", promet la procureure, "et la police espagnole collabore très bien." Mais l'individu faisait déjà l'objet d'un mandat de recherche depuis le 1er juin 2021 qui n'a jusqu'ici pas porté ses fruits.

Pas encore de condamnation pour les violences urbaines

Quant aux multiples épisodes de violences urbaines dans le quartier, ils n'ont encore donné lieu à aucune condamnation. Des violences et dégradations à l'encontre du matériel du quartier, des forces de l'ordre et des pompiers, des commerçants alentours, se sont répétées à quatre reprises depuis mars 2021. Trois des trafiquants jugés ce mercredi sont soupçonnés d'avoir participé aux faits commis le 12 mars 2021. Ils seront jugés dans une semaine pour ces faits.