Sens : Des violences urbaines dans le quartier des Chaillots

Des violences urbaines ont éclaté vendredi soir dans le quartier des Chaillots à Sens (Yonne). Des individus ont mis le feu à des poubelles et saccagé un commerce. Un policier municipal a été légèrement blessé. La maire de Sens s'indigne sur les réseaux sociaux.

Des dégradations ont eu lieu vendredi soir vers 21h30 dans le quartier des Chaillots à Sens ( Yonne). Un groupe d'individus à mis le feu à des poubelles, des véhicules et vandalisé un salon de coiffure. Une vingtaine de policiers et gendarmes du PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) sont intervenus. Un policier municipale a été légèrement blessé.

Une bande de vandales (Marie Louise Fort)

La maire de Sens, Marie Louise Fort s'est rendue sur place samedi matin et a réagi sur sa page Facebook à ces violences urbaines, dénonçant les agissements "d'une bande de vandales" à l'origine de "cette nuit de violence et de saccage dans le quartier des Chaillots".

Capture écran - Facebook. - Marie-Louise Fort

Des renforts mobiles sur place samedi soir

Des inscriptions menaçantes ont également été retrouvées sur place. Ces violences seraient la réponse d'individus gênés dans leur trafic par l'action quotidienne des forces de l'ordre, affirme une source policière.

Des renforts mobiles seront mis en place à partir de samedi soir dans ce quartier populaire de Sens.