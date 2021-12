Sens : il frappe de nouveau sa compagne, quinze mois de prison ferme

Un habitant de Sens dans l'Yonne âgé de quarante ans a été condamné à quinze mois de prison ferme ce mardi par le tribunal correctionnel de Sens. Mercredi dernier, il a frappé à plusieurs reprises sa compagne. Les faits ont eu lieu devant leur enfant de six mois et en état de récidive.

Des gifles, des coups, des crachats sur fond d’alcool et de médicaments. Voilà comment s'est déroulée la soirée du mercredi 22 décembre dans l'appartement du couple à Sens dans l'Yonne. A l’audience ce mardi, devant le tribunal correctionnel, le prévenu assure vouloir changer et ne pas vouloir reproduire ce que lui-même avait vécu.

Un lourd casier judiciaire

C’est en larmes que le Sénonais raconte : "il y a sept ans, je volais, me quémandais, j’étais beaucoup plus violent". Regardant sa compagne, il ajoute : "j'ai beaucoup changé, non ?" Il faut dire que l'homme vient de loin. À quarante ans, il cumule 24 condamnations, principalement dans des affaires de stupéfiants et de violences, mais aussi à six reprises pour des violences conjugales.

Son bébé témoin des violences

Son avocat explique qu'enfant, le prévenu se faisait battre par son père à coup de santiags. "Vous dites que jamais vous toucherez à vos enfants ? Mais votre fils de six mois a vu ce qu'il s'est passé. Cela a a quel impact selon vous ?" interroge le tribunal. "La peur" répond le prévenu "et ce n'est pas bon."

Ancien toxicomane, dépendant à l'alcool, présentant des troubles de la personnalité, à 40 ans le Sénonais reconnaît avoir besoin de soins. Sa compagne raconte que ces derniers temps, il s'accorde quelques bières "parce qu'elles ne sont pas fortes". "Vous dîtes que vous êtes sur le bon chemin", fait remarquer le procureur, "mais que s'est-il passé au mois d'août ?". Le Sénonais fronce les sourcils, silence. "Et bien madame a dû quitter le domicile après des menaces de mort", termine le magistrat. "Les parole de monsieur sont sincères, mais il n'a pas la volonté suffisante pour sortir de l'addiction. Quand il parle de bière peu fortes, il est dans le déni."

"Tu es son père. Fais-toi soigner" - la victime, compagne du prévenu

"Je ne veux pas que mon fils grandisse comme ça", explique la victime, "tu es son père, fais-toi soigner, tu dois faire ça pour lui !" "Car les enfants peuvent répéter à l'âge adulte les violences entendues pendant des années", complète le procureur, "nous sommes touchés par l'amour qui se manifeste, mais nous devons aussi protéger la victime et cet enfant." Le tribunal prononce 15 mois de prison ferme avec obligation de soins pendant trois ans. Le père de famille a aussi interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile. Sa peine a été mise à exécution immédiatement.