Sens : le ministre de l'intérieur annonce huit policiers supplémentaires au commissariat

Sollicité sur le manque d'effectifs, par des élus sénonais et des représentants syndicaux à son arrivée au commissariat de Sens dans l'Yonne, le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que huit policiers supplémentaires seraient affectés à Sens en début d'année prochaine.

Huit policiers de plus, cela porterait les effectifs du commissariat de Sens dans l'Yonne à 92 fonctionnaires. Gérald Darmanin annonce que les policiers seront affectés à la sortie de la prochaine promotion de gardiens de la paix, attendue en janvier ou février 2022.

Huit postes "nets" supplémentaires

Le ministre indique qu'il s'agit d'une compensation supérieure aux perte de postes de ces dernières années. "Vous aviez perdu quatre effectifs depuis le début du quinquennat", précise Gérald Darmanin devant la présidente de l'agglomération, Marie-Louise Fort et le vice-président chargé de la sécurité, Jean-Luc Givord, ainsi que deux représentants du syndicat Alliance, venus lui porter une pétition d'élus locaux pour obtenir un renforcement des moyens humains à Sens. "Il s'agit bien des chiffres nets, car c'est normal dans un commissariat, il y a toujours des arrivées et des départs." Le ministre a également confirmé que cinq policiers de plus seraient affectés au commissariat d'Auxerre.

Des travaux à venir au commissariat de Sens

Ces effectifs supplémentaires font partie des 10.000 postes de fonctionnaires supplémentaires sur le quinquennat annoncés par le gouvernement. Par ailleurs, le ministre a rappelé que l'accueil du commissariat sera rénové pour mieux accueillir le public et mieux sécuriser le bâtiment.