Sens : les contrôles du pass sanitaire plutôt bien acceptés par les clients des cafés et restaurants

La police de Sens dans l'Yonne effectue quotidiennement des contrôles du pass sanitaire dans les établissements recevant du public. Lors de l'opération menée ce vendredi dans des cafés du centre-ville, aucune infraction n'a été relevée. Et les clients disent plutôt bien accepter ces contrôles.

C'est une huitième journée de mobilisation ce samedi contre le pass sanitaire. 200 manifestations sont annoncées un peu partout en France, dont l'une à Auxerre à 14 heures place de l'Arquebuse. Un sondage Odoxa pour le Figaro publié hier (vendredi) indique que 67% des personnes interrogées sont favorables au pass sanitaire. En janvier, plus de la moitié y étaient opposés. Ce retournement de tendance se constate d'ailleurs au quotidien, dans le travail de contrôles menés par la police, comme nous l'avons constaté à Sens.

Opération de police à Sens

Tablette à la main, l'équipe de six policiers remonte la rue de la République à Sens, dans l'Yonne, en direction des débits de boisson. Les voyants arriver, certains clients sortent à l'avance leur téléphone ou leur attestation papier. Un homme assis en terrasse propose même aux fonctionnaires de leur offrir un verre. Invitation déclinée, mais c'est un signe des rapports plutôt détendus lors de ces contrôles. "Le but de la police est d'être au sein de la société et nous faisons principalement de la prévention", explique le lieutenant Olivier Bougis. En cas de document douteux, les policiers peuvent se tourner vers des collègues spécialisés pour étudier ces documents ou encore interroger une base de donnée.

Les policiers de Sens utilisent des tablettes pour contrôler les QR codes exposés par les clients © Radio France - Renaud Candelier

La vérification systématique agace les clients

Côté clientèle, même si la plupart des clients approuvent le pass sanitaire, montrer patte blanche tous les jours les dérange, en particulier les habitués, raconte Marie, la gérante du bar tabac le Ranelagh : "tous les jours, cela les embête d'être contrôlés (à l'entrée de l'établissement) ou juste de confirmer qu'ils l'ont bien sur eux. C'est le systématisme qui pose problème. Même si nous savons qu'ils ont le pass, je sais que nous devons quand-même leur demander."

Extrêmement peu d'infractions

Aucune infraction constatée lors de cette opération. Au niveau national, moins de 1% des contrôles ont donné lieu à des amendes. Alors pourquoi maintenir les contrôles de police ? "Tout le monde est en règle", explique le lieutenant Bougis, "mais on sait que les gens discutent entre eux, l'information circule et chacun a envie d'être dans les clous. Cela permet de s'autoréguler." Certains gérants reconnaissent faire quelques exceptions pour les cafés à emporter ou par exemple pour un très vieux monsieur, habitué, à qui ils se voient mal refuser une place en terrasse.