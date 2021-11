EN IMAGES - Trois voitures détruites par le feu sur le parking de la gare de Sens

Sur le parking de la gare de Sens dans l'Yonne, un incendie s'est déclenché ce lundi midi, provoquant la destruction totale de trois voitures garées à proximité des voies ferrées. Quatre autres voitures ont aussi été endommagées partiellement par le feu.

Une mousse pour extinction rapide

Les douze sapeurs-pompiers mobilisés sur cet incendie ont dû utiliser de l'eau "dopée", autrement dit comprenant un additif qui provoque de la mousse et permet une extinction plus rapide du feu, les véhicules contenant à la fois du carburant et des dérivés du pétroles (plastiques, mousses, etc.) très inflammables.

Trafic SNCF interrompu

Afin de permettre l'intervention des pompiers en toute sécurité, la circulation sur la ligne TER Paris-Lyon a été interrompue durant une heure. "Il est hors de question d'arroser un feu à trois mètres de caténaires sous tension", explique le lieutenant Thierry Landais.

Douze pompiers de Sens ont été mobilisés sur cet incendie © Radio France - Renaud Candelier

En ce début d'après-midi, les véhicules n'étaient pas encore identifiés, pas plus que la cause de l'incendie.