Sens : un appel à témoins après l'accident mortel du 13 septembre

Après l’accident mortel qui s'est produit le 13 septembre 2019, avenue Georges-Pompidou, à Sens, les gendarmes de l'Yonne lancent un appel à témoins. La collision entre un deux-roues et une voiture a provoqué la mort d'un adolescent de 16 ans.

Sens, France

Plus de deux semaines après les faits, la brigade de recherches de la gendarmerie de Sens vient de lancer un appel à témoins pour tenter d'obtenir des témoignages sur les circonstances de la collision qui s'est produite le vendredi 13 septembre, aux environs de 21h15, sur l'avenue Georges-Pompidou à Sens.

Une BMW grise

Le dramatique accident entre un deux roues et une voiture avait causé la mort d'un adolescent de 16 ans. Le conducteur de la voiture, a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé, en raison de son état d’alcoolémie et d’un refus de priorité. Il est sous contrôle judiciaire.

Mais les enquêteurs cherchent toujours à en savoir plus sur les circonstances du drame. "Le conducteur d'un véhicule BMW de couleur grise, tourne sur sa gauche pour emprunter la rue du Port Gibet et ne voit pas le conducteur d'un scooter de marque MBK qui arrive sur sa droite, dans le sens Saint-Denis-lès-Sens / Sens. Ce dernier percute le véhicule sur la partie avant-droite passager et suite au choc, il chute sur la chaussée", lit-on dans le communiqué qui invite les personnes disposant de renseignements sur les faits à contacter la brigade de recherche de Sens, au 03.86.83.20.00 ou en composant le 17.

Rupture de l'aorte

La semaine dernière, les résultats d'autopsie avaient permis de conclure que la jeune victime était morte d'une "rupture de l'aorte liée au choc thoracique" selon les éléments dévoilés par le procureur de la République de Sens, qui a expliqué que le décès avait été immédiat. Par ailleurs, les médecins légistes n'ont relevé aucune trace d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments dans son organisme, ni aucune trace de choc à la tête ou de traumatisme crânien.