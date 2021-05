Sens : un conducteur et son passager condamnés à de la prison ferme suite à un accrochage

Deux Sénonais âgés de 33 et 39 ans et ont été condamnés à de la prison ferme ce mardi par le tribunal correctionnel de Sens dans l'Yonne. Ils étaient poursuivis suite à un accrochage sur la D660 à Foissy-sur-Vanne (Yonne) le 16 avril dernier. Mais en état d'ivresse, sans permis et en récidive.

Le vendredi 16 avril 2021, il est 15h30 quand les gendarmes sont appelés pour un accident sur la D660 à Foissy-sur-Vanne (Yonne). Une Peugeot 607 vient d'emboutir un autre véhicule par l'arrière. Un accident sans gravité, la conductrice percutée déclare des douleurs aux cervicales. Un médecin lui prescrit cinq jours d'arrêt de travail. Son bébé de sept semaines est indemne.

Ivresse au volant en multiple récidive

Le problème, c'est que le conducteur est en état d'ivresse manifeste. Il refuse de se soumettre aux tests d'alcoolémie et de consommation de stupéfiants que veulent pratiquer les gendarmes appelés sur place. Et pour cause, le conducteur de 33 ans est sorti de prison en février. Il vient de purger une peine de quatre mois de prison, pour conduite sous alcool et stupéfiants, déjà commise en récidive. Son casier judiciaire comporte huit mentions, principalement liées à des délits routiers.

Le passager prend la fuite avec le véhicule accidenté

Quant au passager de la voiture qui a provoqué l'accident, lui a pris la fuite avec le véhicule, laissant son ami sur place. Une fuite dont le tribunal soupçonne qu'elle soit liée à son état alcoolique d'alors. Un témoin affirme qu'ils venaient de boire une demi-bouteille de pastis ensemble. Lui aussi vient d'être condamné, début 2021, pour conduite alcoolique sans permis Les deux prévenus reconnaissent avoir une profonde addiction à l'alcool.

Le conducteur est condamné à seize mois de prison ferme (dont la révocation d'une peine de six mois avec sursis) et un maintien en détention. Le passager est condamné de son côté à quatre mois de prison ferme.