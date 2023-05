Sens : un mineur tente de voler un scooter, un policier blessé

Ils sont âgés de 15 et 18 ans, un adolescent et une jeune femme, ils étaient dehors cette nuit, rue de la grosse tour à Sens, non pas pour faire la fête, mais pour tenter de voler un scooter.

Alertée par un appel , une brigade de police se rend sur place. Les jeunes s'enfuient à pied et sont poursuivis par les forces de l'ordre qui parviennent à les interpeller. Mais pendant cette interpellation, le jeune homme se défend, il repousse violement un policier sur une voiture stationnée.

Le brigadier souffre d'une fracture du trochiter de l'humérus, autrement dit d'une fracture de l'épaule. Le brigadier ne pourra pas travailler pendant 21 jours.

Les deux jeunes sont quant à eux placés en garde à vue.