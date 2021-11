Deux Icaunais de 21 ans et 22 ans ont été condamnés ce mardi pour une série de vols de voitures et de sacs à main commis dans de nombreuses villes du département entre mars et septembre 2021. Vingt-trois faits ont été retenus par la justice avec autant de victimes.

Yonne: vols de voitures et de sacs à main, 9 et 18 mois de prison ferme

Les deux prévenus ont reconnu avoir volé et recelé des voitures, des sacs à main, des chèques et des cartes bancaires dans différentes villes de l'Yonne, Tonnerre, Migennes, Joigny, Saint-Julien-du-Sault, Senan, Villeneuve-sur-Yonne et Toucy. Ils agissaient parfois avec d'autres jeunes, mineurs. La justice a recensé 23 faits délictueux et autant de victimes : des particuliers qui étaient volés et des commerçants abusés par des chèques volés et des cartes utilisées frauduleusement.

Des vols faciles, des victimes fragiles

Les délits sont nombreux, mais les procédés toujours très simples : vol à l'arrachée, vol par une fenêtre ouverte, des voitures dont les clés sont restées sur le contact ou dans la boîte à gants. Des voleurs à la petite semaine qui pratiquaient au quotidien. Le plus jeune, 21 ans, est mis en cause dans la très grande majorité des faits. C'est lui qui est poursuivi pour tous les vols de sacs à main, à chaque fois commis sur des femmes plutôt âgées. "Le fait que plusieurs victimes dans la salle aient les cheveux blancs, c'est un hasard ?", questionne une des assesseures. Le prévenu refuse manifestement de reconnaître qu'il les ciblait.

Des petites dépenses alimentaires

Les moyens de paiement volés servaient uniquement pour des petites dépenses chez des commerçants des environs, des bouchers, des boulangers, des supermarchés. Des chèques de 40 à 50 euros, souvent pour acheter de l'alimentation. "J'ai dépensé l'argent pour faire les courses", explique le jeune prévenu, "j'étais dans la nécessité." Il raconte qu'à l'époque il vivait dans la rue, dormait dans une voiture, volée.

Des voitures volées, pour se déplacer

Les vols de voiture servait principalement à leurs déplacements. "Vous montez dans une voiture conduite par un mineur et vous ne vous posez pas de questions ?", interroge la présidente du tribunal. "Je me doutais qu'il n'avait pas le permis comme il est mineur", répond l'autre prévenu, plus âgé et poursuivi uniquement pour des recels, "mais je ne savais pas que la voiture était volée. Quelqu'un aurait pu la lui prêter." Ces voitures volées étaient abandonnées au moindre accrochage. Les enquêteurs y retrouvent de nombreuses traces ADN, mais aussi des cartes bancaires et des chéquiers volés appartenant à d'autres victimes.

Les déclarations des prévenus agacent le tribunal

A l'audience, l'attitude des prévenus agace le tribunal et le parquet. "Changez de ton", assène la présidente. "Mais c'est pire quand vous dîtes cela", explique la procureure, "vous vous défendez en disant finalement que c'était prémédité et à plusieurs donc en bande organisée. Monsieur, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas à qui sera le plus malin entre vous et moi."

Un grave traumatisme pour expliquer son comportement délictuel

Pour défendre son client poursuivi pour la majorité des infractions, Me Evrard Kouassi, explique qu'il a subi un traumatisme grave, un viol avec séquestration et qu'il est sorti de l'hôpital psychiatrique moins d'un mois avant les premiers vols. "Une descente aux enfers qui aboutit à une forme de frénésie d'infractions et qui révèle une forme de fragilité." "Mais monsieur à de la famille, un diplôme et il prouve à cette audience qu'il sait faire preuve d'esprit critique. Et jamais ces derniers mois il n'a cherché à travailler", répond la procureure, "on ne peut pas parler de nécessité. Voler, c'est un choix que vous avez fait."

Prison ferme et interdiction de venir dans l'Yonne

Le tribunal décide de les condamner respectivement à neuf et dix-huit mois de prison ferme (assortis de neuf et douze mois de prison avec sursis), le plus impliqué étant maintenu en détention à l'issue de l'audience, l'autre sera placé sous bracelet électronique. Ils sont tous les deux condamnés à une obligation de soins et de travail. Ils ont interdiction de paraître dans l'Yonne et d'entrer en contact avec cinq personnes. Ils sont également privés de leurs droits d'éligibilité.