Sensibilisation autour du handicap à Laval la plage

Laval la plage, son bac à sable et son tapis glissant son bien connus des Mayennais. Mais au square de Boston, une autre activité est disponible : un parcours de sensibilisation autour du handicap. L'Association des paralysés de France accueille les passants tous les jeudis après-midi.

Au fond du square de Boston à Laval, derrière le terrain de foot et le tapis glissant, les membres de l'Association des paralysés de France déchargent un camion. Il est 14 heures ce jeudi 3 août et comme tous les jeudis depuis l'ouverture de Laval la plage, ils mettent en place un parcours de sensibilisation autour du handicap. Le temps maussade inquiète Stéphanie Lemaire, l'un des membres de l'association : "On n'a pas été très chanceux au niveau du temps sur les derniers jeudis, on espère qu'aujourd'hui ce sera mieux pour avoir quelques personnes à l'atelier."

Le ciel bleu finit par arriver et avec lui, Gaëlle et ses deux enfants : Camille et Apolline. La petite fille est la première à essayer l'un des fauteuils de l'association et à peine assise, les difficultés commencent : "Je ne sais pas comment tourner !" s'exclame-t-elle. Stéphanie Lemaire lui donne quelques conseils : tirer une roue, pousser l'autre. Après quelques minutes sur le parcours, "Ça fatigue les bras !" s'aperçoit Apolline. Elle a apprécié rouler en fauteuil mais tous les jours, cela lui semble impossible à faire. Le circuit lui a permis de se rendre compte des difficultés du quotidien pour les personnes en fauteuil roulant. C'est le but de la sensibilisation explique Stéphanie Lemaire.

Les passants font l'aller-retour en fauteuil roulant sur le circuit et ça leur permet de voir que beaucoup de choses sont compliquées. Par exemple, les marches, les dévers et les poubelles qui restent sur les trottoirs.

Si pour Apolline ce sont les bras qui souffrent - un fauteuil roulant pèse entre 10 et 30 kilos - pour Camille, ce sont les mains car elles frottent contre les roues. Il a vite compris la complexité de se déplacer en fauteuil roulant : "Le plus difficile c'est de pousser les deux roues en même temps parce que si tu en avances une plus vite que l'autre, tu te décales un peu vers la gauche ou la droite et ça devient compliqué." C'est ensuite au tour de Gaëlle, la maman, de s'essayer au déplacement en chaise roulante :

L'association sera présente à Laval la plage jusqu'au 17 août.