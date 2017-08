Isère : sept touristes et un guide coincés dans une grotte à Sassenage

Sept touristes et un guide se sont retrouvés bloqués dans les cuves de Sassenage à cause des pluies tombées dans la journée. Partis vers 10h30, ils auraient du ressortir en fin de matinée. Le plan de secours spéléo a été déclenché par la préfecture mais le groupe ne risque rien pour l'instant.

Le groupe de huit personnes - sept touristes hollandais, belges et français, et leur guide - est parti pour une balade dans la partie non publique des grottes de Sassenage vers 10h30 avec le groupe Vertical Aventure. L'alerte a été donnée à 14h30 par les guides de la société qui devaient prendre le relais s'inquiétant de ne pas voir revenir le groupe précédent. Le plan de secours spéléo a alors été déclenché par la préfecture.

Les huit personnes sont bloquées dans la salle des éboulis, au fond de la partie publique des grottes, par 1,50m d'eau. Il n'y a pas d'inquiétude concernant leur situation puisqu'ils ont été rejoints par onze pompiers du Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP). Ces derniers, aidés des gendarmes du peloton de haute-montagne, vont équiper la grotte de mains courantes pour permettre au groupe de sortir en toute sécurité. Seulement, les intempéries toujours en cours sur Sassenage retardent l'opération et les huit personnes ne devraient pas sortir avant encore une heure ou deux.

Pompiers et gendarme ont installé un poste de secours au pied de la montée des cuves. © Radio France - Véronique Saviuc