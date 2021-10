Sept ans ans de prison pour avoir tué sa mère, qu’elle soignait depuis plus de 20 ans

Martine Grandjean, aujourd’hui âgée de 69 ans, a été reconnu coupable du meurtre de sa mère octogénaire, Yvonne, par la cour d’Assises du Territoire-de-Belfort et de Haute-Saône. Les jurés l’ont condamné ce mardi à sept années de prison, et obligation de soigner. Elle a été envoyée en détention.

La cour d’Assises du Territoire de Belfort et de Haute-Saône a reconnu ce mardi Martine Grandjean coupable de meurtre sur ascendant. Cette habitante de Dorans, dans le Territoire de Belfort, est condamné à sept ans de prison pour avoir, le dimanche de Pâques 2017, étouffé sa mère Yvonne, âgée de 85 ans, en lui mettant un sac plastique dans la bouche, et en lui posant pendant 10 minutes avec un oreiller sur le visage.Selon les avocats de la défense, ce procès était celui de "l’aidant, qui a vécu un calvaire". Une condamnation " invraisemblable" pour ses avocat.

Pour ses avocats, Martine n'était pas responsable pénalement

Ses avocats ont longuement plaidé l'acquittement de leur cliente Martine, cette femme à "l'existence normale", qui aime les balades en forêt, et se rendre à leur piscine, et qui se dévouait corps et âme depuis plus de 20 ans à sa mère. Cette même mère, qui ne lui a jamais rendu cet amour et qui se révélait être une sorte de "Tatie Danielle" selon Maître Dreyfus-Schmidt, pour qui le discernement de l'accusée était aboli.

L'avocat rappelle ainsi les derniers moments qui ont précédé le meurtre, et comment cette ancienne ouvrière s'est retrouvée, sans en reconnaître les symptômes, en" pleine dépression, complètement perdue à cause de cette mère "qui l'a humiliée et rabaissée" pendant près de 20 ans, allant même jusqu'à lui proposer "ses couches en guise de dessert". Maître Uzan a ainsi demandé à la cour de l'acquitter, de donner à sa cliente "ce geste d'amour dont sa mère l'a privée toute sa vie".

Martine a bel et bien décidé de tuer, selon le procureur

En revanche, du côté du ministère public qui a requis cinq ans de prison, dont trois avec sursis à l'encontre de Martin, l'intention de donner la mort à Yvonne, ne fait aucun doute. La retraitée a "décidé de tuer sa mère" rappelle Antoine Celle, insistant sur le fait que "Martine n'est pas une sainte, car une sainte ne tue pas". Le procureur reprend d'abord le rapport de la psychiatre et estime que Martine "aurait pu mille fois éviter son geste fatal".

L'avocat général cite aussi devant la cour les extraits du rapport du légiste. Il décrit ces "tâches de sang qui s'étalaient sur le lit de la victime", le sac plastique dans la bouche d'Yvonne ou encore les griffures sur ses mains. Et puis, "ce moment de douleur", cette asphyxie d'Yvonne qui a duré dix minutes.Il y a donc eu une "volonté de tuer", résume le procureur, qui souligne que c'est "la haine, l'épuisement et la rancœur qui a conduit Martine à tuer sa mère et non pas l'abolition de son discernement".

Une peine aménagée ?

Martine Grandjean, qui a déjà passé un peu moins de deux ans en détention, pourrait bénéficier d'un aménagement de peine. La retraitée comparaissait d'ailleurs libre, sous contrôle judiciaire.

Les jurés ils sont allés plus loin que les réquisitions du procureur qui estimait qu'il ne fallait pas qu'elle aille en prison. Lors de ses réquisitions, le procureur a également estimé que la retraitée "présentait peu de risques de récidive", qu'elle avait "payé sa dette en étant en détention" et que sa condamnation devait être "plus adaptée", notamment en "contrôlant sa liberté". Il faut, avait-il résumé devant la cour qu'elle continue à vivre "avec une épée de Damoclès au dessus de la tête".