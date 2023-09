Sept ans après l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville, un possible complice est jugé à Paris

Sept ans après l'assassinat de Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, deux policiers vivant à Magnanville (Yvelines), le procès d'un possible complice de leur tueur s'ouvre, ce lundi 25 septembre, à Paris.

C'est homme, suspecté d'avoir aidé Larossi Abballa dans son acte criminel, c'est Mohamed Lamine Aberouz. Un jeune homme de 24 ans le 13 juin 2016. Ce jour-là, il se serait rendu au domicile de Jean-Baptiste Salvaing, un policier assassiné froidement par plusieurs coups de couteau assénés devant son domicile. À l'intérieur, se trouvent sa compagne et leur enfant de trois ans. Tous deux sont pris en otage. L'enfant sera retrouvé vivant mais Jessica Schneider, elle, sera égorgée.

Traces ADN

Cette nuit d'horreur se conclue par l'intervention du Raid, dont les négociations échouent. Lors de l'assaut lancé contre le djihadiste, qui avait un peu plus tôt revendiqué un attentat au nom de l'État islamique, Larossi Abballa est abattu.

Les enquêteurs se sont donc concentrés sur ses éventuels complices. Deux personnes sont rapidement identifiées puis blanchies. Et un an plus tard, en 2017, le nom de Mohamed Lamine Aberouz apparaît dans cette affaire. Des investigations plus poussées font coïncider son ADN avec des relevés pris au domicile du couple de policiers.

Mohamed Lamine Aberouz ne comparaît pas libre devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il y a deux ans, en 2021, il a été condamné à 5 ans de prison pour "non-dénonciation de crime terroriste" lors de l'attentat déjoué d'un commando de femmes prêtes à faire exploser, le 4 septembre 2016, une voiture piégée sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris.