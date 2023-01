Sept ans de prison ferme contre la conductrice qui a fauché une famille à Fréjus

Alcool, cannabis et vitesse. Le tribunal correctionnel de Draguignan (Var) a tenu compte de toutes les circonstances aggravantes pour condamner ce vendredi à sept de prison ferme la jeune femme de 24 ans qui avait fauché une famille de vacanciers originaire de Metz le 12 août 2021 à Fréjus, provoquant la mort du petit Amine âgé de sept ans et l'amputation de son grand frère. L'accusation avait demandé la peine maximale de 10 ans, rarement requise devant un tribunal correctionnel.

La conductrice jugée pour homicide et blessures involontaires est aussi condamnée à 10 ans d'annulation de son permis de conduire et cinq ans d'interdiction de conduite de tout véhicule terrestre.

A l'issue du procès, l'avocat des parents, Me Grégory Guyard estime que c'est une peine satisfaisante : "On attendait une peine qui puisse entamer le travail (de deuil). C'est une peine de sept ans ferme, sans sursis, la famille a compris le message que la Justice a dressé à cette conductrice, on en ressort avec un sentiment de devoir accompli par la Justice et une première page qui se tourne pour la famille".

Au moment du jugement, la conductrice n'a manifesté aucune réaction. Au cours de la journée d'audience, elle avait demandé pardon à la famille présente dans la salle : "Je m'excuse du plus profond de moi, je suis désolée, mais je sais que mes excuses importent peu". Une phrase qu'elle va répéter une dizaine de fois, comme elle repéta inlassablement qu'elle ne se souvenait pas du moment de l'accident.

Ce jour-là, au volant d'un Range Rover fou, la conductrice de 24 ans roulait avec 1g88 d’alcool dans le sang, elle avait fumé du cannabis et roulait à vive allure quand elle a fauché la famille qui passait sa dernière soirée de vacances à Fréjus avant de rentrer à Metz. Le couple et ses deux enfants marchaient sur le trottoir tout près du bord de mer. Après l'accident, la jeune femme avait tenté de prendre la fuite avant d'être stoppée par un gendarme en vacances.

Un drame qui a fracassé plusieurs vies. Le petit Amine, sept ans, a été tué dans le choc, son grand frère Naïm âgé de neuf ans, est aujourd'hui amputé d'une jambe et leur maman, gravement blessée, marche toujours avec des béquilles.