Sept ans de prison pour l'ancien animateur de Lampertheim accusé d'agressions sexuelles sur 17 enfants

Un ancien animateur de Lampertheim a été condamné ce mercredi à sept ans de prison avec trois ans et demi de période de sûreté. Il était jugé depuis mardi pour des faits d'agressions sexuelles commises sur 17 enfants. Ce jugement est accueilli avec soulagement par les victimes même si certaines espéraient davantage, car il risquait jusqu'à dix ans de prison.

Un procès à huis clos

"Ce jugement est conforme à la gravité des faits", indique Me Olivier Zaiger l'avocat de l'association Souris verte, l'ancien employeur du prévenu et qui est partie civile dans ce procès, "il s'est excusé le premier jour, après il n'a plus pris la parole, beaucoup de questions restent en suspens". Franck Spengler, 45 ans, n'a fait aucune déclaration à la fin des débats. Il a interdiction d'entrer en contact avec les victimes et leurs parents. Le procès s'est tenu à huis clos.