Sept blessés dans un incendie au collège Jules Ferry à Saint-Jean de Maurienne, les enfants évacués

Grande frayeur pour les collégiens du collège Jules Ferry à Saint-Jean de Maurienne. Ils ont dû être évacués en urgence à cause d'un feu dans les sanitaires du troisième étage du bâtiment. Au total, 670 personnes ont quitté le collège par précaution. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont pris en charge sept blessés, légèrement intoxiqués et tous membres du personnel de ce collège. Heureusement, l'ensemble des enfants sont sains et saufs.

Le feu éteint par le personnel

À l'heure arrivée, l'incendie était déjà partiellement maîtrisé par le personnel du collège Jules Ferry, mais la fumée était toujours à l'intérieur. Les pompiers ventilent encore le collège par précaution. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie.