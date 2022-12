Sept Bosniens interpellés pour des vols d'outillages massifs à Anglet, Biarritz, Bayonne

Sept Bosniens, membres d'un groupe criminel organisé, ont été interpellés et présentés à la justice à Toulouse à la suite de multiples vols d'outillage professionnel en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, pour un préjudice estimé à plus de 200.000 euros, a annoncé vendredi le parquet. Âgée de 16 à 60 ans, ils ont été interpellés lors d'une vaste opération menée simultanément en Haute-Garonne, dans le Gers et l'Hérault mardi. Une quarantaine de vols commis dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Tarn et la Haute-Garonne entre 2020 et 2022 leur sont imputés. Au Pays Basque, des vols ont été commis au Pays basque en 2022. Â Anglet le 24 aout, à Biarritz le 25 aout ainsi qu'à Bayonne et Guetary et enfin à Saint-Jean-de-Luz le 29 juillet.

Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont saisi près de 300 outillages électroportatifs, 15.600 euros en espèces, des bijoux en or, ainsi que des articles multimédia de valeur et de maroquinerie de luxe, a précisé le procureur de la République de Toulouse dans un communiqué. Présentés à un juge vendredi matin, "ils devraient être mis en examen pour vols en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime", selon Samuel Vuelta-Simon, précisant que "plusieurs d'entre eux ont déjà été condamnés pour des faits similaires".

Ils procédaient notamment en dérobant le matériel de professionnels dans les véhicules garés sur la voie publique ou sur des parkings d'entreprises, ajoute le communiqué. L'enquête, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction toulousain, a été menée par l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) et au moins 75 gendarmes ainsi que des policiers ont participé à l'opération, selon une source proche du dossier.