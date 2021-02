Sept chiots jetés vivants dans une poubelle à Peyrehorade

C'est un particulier qui a fait la découverte ce mardi 23 février 2021 : sept chiots jetés dans une poubelle à Peyrehorade (Landes). Les jeunes animaux étaient vivants, âgés visiblement de moins d'une semaine. Ils ont immédiatement été transportés à la clinique vétérinaire de Peyrehorade, puis confiés à une association de défense des animaux, L'Arche Du Coeur 40. "Ces chiens ont 3 ou 4 jours" explique Aurélie Fourquet, présidente de l'association.

L'Arche du Coeur 40 a besoin d'aide pour pouvoir s'occuper de ces jeunes chiens et lance un appel. "Nous avons besoin d'alèses jetables, de serviettes de toilette, de lait maternisé et des croquettes pour les chiots" détaille Aurélie Fourquet. La présidente de l'association, qui a elle-même pris en charge ces chiots à son domicile de Tercis-les-Bains, a aussi besoin de bras pour nourrir ces animaux : "Toutes les 3 ou 4 heures, il faut leur donner un biberon. Il y a 7 chiots, ça dure une heure et demi à chaque fois. Et, comme je travaille, j'ai besoin de relais." Ensuite, plus tard, l'association recherchera des familles d'accueils pour prendre en charge ces jeunes chiens.

Des abandons trop fréquents

Ce n'est malheureusement pas la première fois que des animaux de compagnie - chatons ou chiots - sont jetés dans des poubelles. "C'est révoltant", déclare Aurélie Fourquet. Avec son association, elle incite les propriétaires à demander à l'aide, à se signaler, s'ils ont des portées non-désirées, plutôt que de se débarrasser des animaux : "On essaye de sensibiliser les gens. On préfère aider les gens à placer les chiots et à faire stériliser les chiennes plutôt que de devoir trouver 7 chiots dans une poubelle."

Pour joindre l’association l'Arche du Coeur 40 :

- page Facebook : ici

- contact téléphonique : 07 82 89 76 99