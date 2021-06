Sept éleveurs du sud-est de la Creuse font revivre l'atelier de découpe de Magnat-l'Etrange

"La bouchée locale", une société créée par sept éleveurs du sud-est du département, vient de reprendre l'atelier de découpe de Magnat-l'Etrange. Ils ont recruté un boucher et peuvent dorénavant vendre leur viande en circuit-court et au détail.

Sept agriculteurs du sud-est du département, relèvent le défi de la vente en circuit-court. Depuis quelques mois ils se sont regroupés pour créer "la bouchée locale", une société dont l'objectif est de vendre une partie de leur production aux particuliers, collectivités et épiceries creusoises. Depuis le 9 mars, la bouchée locale a relancé l'ancien atelier de découpe de Magnat-l'étrange.

L'atelier reprend vie

"Un atelier de découpe, c'est l'arrière-boutique d'un boucherie, résume Jérôme Ribière, le président de la bouchée locale, "c'est l'endroit où le boucher découpe et travaille la viande. On y trouve des chambres froides etc." A Magnat-L'étrange, ce local, qui ne comprend pas de point de vente, était vide depuis le départ de l'ancien exploitant.

L'atelier de découpe de Magnat-l'Etrange - La bouchée locale

"On trouvait dommage que cet atelier existe et ne fonctionne pas. On a voulu créer une dynamique économique autour de ça", explique Jérôme Ribière. Ce groupe d'agriculteurs a donc créé une SAS en 2020.

Il a ensuite racheté le matériel nécessaire (80 000 euros, subventionnés en partie par la Région et la communauté de communes de Haute-Corrèze communauté ) pour remettre l'atelier de découpe en route. Ils ont aussi recruté un boucher pour travailler leur viande et un véhicule frigo pour faire des livraisons.

Mieux valoriser les animaux produits en Creuse

Avec cette initiative, les éleveurs espèrent aussi améliorer leurs revenus. "Les animaux de nos exploitations sont vendus à la SAS et le pris de vente de ces animaux est supérieur au prix de vente qu'on aurait pu réaliser auprès d'un marchand", explique Jérôme Ribière.

Les sept agriculteurs à l'origine du projet - La bouchée locale

Les agriculteurs sont sûrs de ne pas vendre à perte. "Mais on fait en sorte que le prix ne soit pas exorbitant pour le client", assure-t-il.

Comment acheter de la viande à la bouchée locale?

La bouchée locale propose toute les semaines de la viande de vache. Deux fois dans le mois elle propose du veau de lait. Une fois par mois de l'agneau. A partir de la dernière semaine de juin, elle vendra aussi du porc bio. Ces viandes proviennent d'élevages situés dans un rayon de 50km autour de Magnat-l'Etrange. Les animaux sont abattus à Ussel. "On a un bilan carbone assez intéressant", indique Jérôme Ribière.

La viande est vendue au détail : "Nos produits sont emballés sous vide. Les bifsteaks sont vendus deux par deux, le bourguignon c'est sûr des poches d'un kilo. Comme on pourrait le demander à la boucherie". Si vous avez une commande particulière, vous pouvez aussi appeler une semaine avant et le boucher pourra vous préparer la viande.

Comme l'atelier de découpe ne dispose pas de point de vente, les personnes qui habitent près de Magnat-l'Etrange peuvent venir chercher leurs produits à l'atelier sur rendez-vous. La Bouchée locale organise aussi des livraisons.

Pour contacter la Bouchée locale , vous pouvez composer le 06 74 36 23 11 ou vous rendre sur sa page facebook ici