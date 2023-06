Sept gendarmes et un manifestant blessés lors de la mobilisation contre le chantier du Lyon-Turin

Après la mobilisation des opposants au chantier du Lyon-Turin en Maurienne ce samedi, qui s'est soldée par des affrontements entre les forces de l'ordre et certains manifestants et l'envahissement de l'autoroute A43, la préfecture de la Savoie et la porte-parole du ministère de l'Intérieur ont dressé un bilan de la journée.

ⓘ Publicité

300 "personnes radicales" en tête de cortège

"Notre objectif, qui était de maintenir la sécurité des biens et des personnes, a été rempli", explique Camille Chaize. "A la mi-journée, le cortège est parti pour se manifester dans une zone qui n'était pas interdite, pas couverte par l'arrêté d'interdiction du préfet. Il y a eu à un moment donné un point de blocage des forces de l'ordre et des échanges. Une négociation a eu lieu par l'intermédiaire des élus, sur les possibilités pour le cortège d'aller plus loin dans la vallée."

L'objectif des élus en tête de cortège et de certains manifestants était de poursuivre vers Saint-Jean-de-Maurienne, mais cela n'a pas été possible, en raison des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. "Suite à ça, il y a eu des sommations ont eu lieu et ont nécessité l'utilisation de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre face à des manifestants hostiles. On a dénombré environ 300 personnes radicales en tête de cortège sur cette manifestation", détaille Camille Chaize. Ce soir, on a dénombré sept gendarmes qui ont été légèrement blessés et un manifestant s'est fait connaître de nos services pour des secours après une blessure à la jambe."

Enfin, le porte-parole du ministère de l'Intérieur explique que la voie ferrée et l'autoroute A43 ont été coupées lors de cette journée, mais que les voies ont été rouvertes une fois que les manifestants avaient quitté les lieux. D'après la préfecture, plus d'une centaine d'armes par destinations ont été confisquées à la suite des opérations de contrôle. Une cinquantaine de personnes ont aussi été refoulée à la frontière italienne. Il y a aussi eu des dégradations sur une station service, un garage et une station de lavage.