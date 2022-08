Sept hectares de forêt ont brulé en moins de deux heures au sud du Mans

Sept hectares de forêt ont brulé ce samedi 6 août au sud du Mans. Le feu s'est déclaré au niveau du Chemin aux Bœufs, derrière le Pôle Santé Sud, peu avant 17h. Vers 19h, les pompiers ont annoncé l'avoir fixé. Ils étaient 70 mobilisés ainsi qu'une trentaine d'engins. L'aire d'accueil de gens du voyage a été évacuée, l'origine du sinistre est encore inconnue, une enquête est en cours.

"Frapper vite et fort"

En fin de journée, le panache de fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde, l'avenue Georges Durand était notamment plongée dans un brouillard et une odeur de brulé. "Dés qu'on a un départ de feu, pour éviter des conséquences catastrophiques, notre objectif est de taper vite et fort", explique Benoit Guérin, le commandant des pompiers sur cet incendie.

Le temps de l'intervention des pompiers, plusieurs routes ont été fermées à la circulation © Radio France - Raphael Cann

Le vent soufflant vers l'est, le feu risquait de se propager au centre de maintenance de la Setram, puis au stade Marie Marvingt. "Tous les matins, on fait un point avec les services de Météo France pour calibrer les 'départs types', c'est à dire le nombre de véhicules qu'on envoie en intervention d'entrée de jeu", poursuit le pompier. Ce samedi, c'était quatre engins, le nombre maximal, ce qui a permis à une douzaine de véhicules d'être mobilisés dés le début de l'intervention. Le dispositif ne devrait pas être allégé la semaine prochaine, un temps sec et chaud étant de nouveau attendu.