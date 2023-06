Sept hommes mis en examen pour association de malfaiteurs dans le quartier des Fourches à Laval

Sept hommes, six majeurs de 18 à 21 ans et un mineur de 17 ans, ont été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal de Laval, pour des faits qui remontent à la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 juin. Le chef d'accusation est le suivant : "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement". L'un des sept est également été mis en examen pour "tentative de vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail." Ils ont été placés sous contrôle judiciaire strict.

Les policiers de la BAC les ont interpelés dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'ils patrouillaient dans le quartier de Saint-Nicolas à Laval. Vers 1 heure du matin, ils ont aperçu un convoi de six voitures et 25 personnes, toutes cagoulées. Ils les ont suivies jusqu'au quartier des Fourches où sept personnes sont alors interpellées. Deux voitures du convoi sont fouillées : les policiers y découvrent une matraque télescopique, deux bombes lacrymogènes et six pochettes vides pour des tasers.