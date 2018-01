Les policiers ont découvert jeudi de petites quantités de drogue dans un quartier sensible de Nîmes. Ils ont également multiplié les contrôles d'identité et fouillé des caves d'immeubles pour montrer leur détermination à lutter contre les trafics en tous genres.

Nîmes, France

Impressionnant déploiement de forces de l'ordre jeudi 18 janvier dans le quartier sensible du Chemin-bas d'Avignon à Nîmes, sur réquisition du procureur de la République.

Trente-et-un policiers de la Direction départementale de la sécurité publique du Gard, appuyés par un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants et un deuxième dans la recherche d'armes et de munitions ont procédé à des contrôles d’identité et de commerces.

Fouilles dans des caves et des parties communes d'immeubles

Pour cette opération, les policiers gardois étaient appuyés par une demi-compagnie de CRS venant de Saint-Laurent-du-Var, ainsi que d'effectifs de la police municipale.

Les forces de l'ordre ont procédé à 60 contrôles d'identité. Ils ont également fouillé des parties communes et caves d'immeubles. Enfin, trois commerces ont également fait l'objet de contrôles.

L'opération de police a amené la découverte dans une cave de 112 grammes de résine de cannabis et de 73 grammes d'herbe conditionnés.

Multiples gardes à vue et convocations devant la justice

Deux gérants et un employé d'une épicerie et d'un bar ont été interpellés et placés en garde à vue pour la découverte également dans leurs commerces de 83 grammes d'herbe et 142,5 grammes de résine de cannabis, l' ensemble conditionné à la vente.

Le gérant de l'épicerie a fait l'objet d'une ordonnance pénale pour le 20 février 2018.

La poursuite des contrôles conduisait à l'interpellation de deux hommes en possession de drogue. Ils seront eux aussi convoqués prochainement devant la justice.

Les contrôles seront renouvelés

Un conducteur a été interpellé pour défaut de permis de conduire et d'assurance. Déjà connu pour différents délits routiers, il a été placé en garde à vue et présenté au parquet ce vendredi.

Un mineur, âgé de 17 ans, qui faisait l'objet d'un mandat d’arrêt, a été placé en garde à vue et présenté au parquet ce vendredi.

La Direction départementale de la sécurité publique du Gard annonce qu'elle renouvellera ce type de contrôle renforcé sur ce secteur afin de lutter fermement contre le trafic de stupéfiants