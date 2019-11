Sept militaires de Pau meurent au Mali

Pau, France

L'Elysée a communiqué l'information ce mardi matin. Une collision accidentelle entre deux hélicoptères a eu lieu lundi soir au Mali, lors d'une opération de combat contre des jihadistes. Treize militaires français de la force Barkhane sont morts, dont sept militaires du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau.

L'identité des septs militaires basés à Pau :

• Le capitaine Nicolas Mégard

• Le capitaine Benjamin Gireud

• Le capitaine Clément Frisonroche

• Le lieutenant Alex Morisse

• Le lieutenant Pierre Bockel

• L'adjudant-chef Julien Carette

• Le brigadier-chef Romain Salles de Saint Paul

Quatre militaires appartenaient au 4e régiment de chasseurs de Gap, un soldat venait du 93e régiment d'artillerie de montagne de Varces, en Isère, et un militaire appartenait au 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol, dans le Vaucluse.

Je salue avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre [...] morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel.

— Emmanuel Macron

L'opération Barkhane mobilise 4.500 militaires au Sahel. Le président de la République "s'incline devant la douleur de leurs familles et de leurs proches et leur adresse ses plus sincères condoléances, en les assurant de l'indéfectible solidarité de la Nation."

La ministre des Armées, Florence Parly, précise qu'une enquête est ouverte "pour déterminer les circonstances exactes de ce drame". Selon certaines sources de la défense, un hélicoptère de combat Tigre est entré en collision avec un hélicoptère de manœuvre et d'assaut Cougar.

Les réactions dans la région