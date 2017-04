Sept mois après l'explosion de la rue Palliot à Dijon, ces propriétaires sont désemparés

Depuis près de sept mois, des propriétaires dijonnais vivent dans l'attente. Leur maison est inaccessible depuis l'explosion d'un immeuble rue Pierre-Palliot. Ils ne savent pas quand les travaux vont commencer ni combien de temps ils vont durer. Et ils sont désespérés.

Betty et Pascal Descoings ont acheté une petite maison rue Guillaume Tell à Dijon pour s'offrir un complément de retraite. Mais depuis l'explosion d'un immeuble voisin rue Pierre-Palliot le 16 septembre dernier, leur maison est interdite d'accès pour des raisons de sécurité. Ils attendent desespérement des réponses de la part des experts et de la mairie de Dijon.

Sur la porte d'entrée de la petite maison, un arrêté municipal est affiché dans une pochette en plastique. Jusqu'à nouvel ordre, les propriétaires n'ont pas le droit de reprendre possession de leur logement. Le couple a acheté cette maison pour la mettre en location. Au moment de l'explosion, la locataire était en vacances : "heureusement qu'elle n'était pas là, et elle a vite pu être relogée," raconte Pascal.

Le mur de la maison des Descoings qui donne sur un cour d'immeuble se fissure de plus en plus © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Eux aussi, ils étaient en vacances au moment du drame. Ils sont rentrés en France en catastrophe et n'ont pu que constater les dégâts : l'un des murs extérieurs de la maison est fissuré et le toit est endommagé. Pour eux, la situation est aujourd'hui très compliquée.

Je fais 11 h de ménage pour pouvoir payer mon avocat 1h

Ils avaient pourtant tout prévu. En plus de leurs deux petites retraites, la maison devait leur rapporter 600 euros de loyer par mois. Une source de revenu sur laquelle ils vont devoir tirer un trait, et ils ne savent pas jusqu'à quand. Pascal qui avait pris sa retraite au mois de décembre a dû reprendre le travail à temps partiel : "mon avocat me coûte 160 € de l'heure. Pour pouvoir payer une heure, tenez-vous bien, c'est un mois de travail pour moi, 16h de ménage." Et Betty qui devait prendre sa retraite dans quelques mois ne sait toujours pas quand elle va pouvoir s'arrêter de travailler : "pourtant j'avais plein de projets, franchement c'est dur à vivre, on ne peut juste plus faire face."

Aucune réponse de la part de la mairie de Dijon ni du syndic de l'immeuble de la rue Palliot

Ce qui les agace le plus, c'est de ne pas avoir de réponses. Ni de la part de la mairie de Dijon, ni de celle du syndic de l'immeuble de la rue Pierre-Palliot. Un expert est venu un mois après l'explosion, mais depuis chacun se renvoie la balle et le couple ne comprend pas ce qui bloque. "On nous dit "oui, oui on travaille dessus," mais nous tout ce qu'on voit c'est que ça fait sept mois, et que rien n'a bougé" se désole Betty.

A l'intérieur de la maison, les dégâts s'aggravent aussi © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Ou plutôt si, il y a une chose qui bouge : c'est la maison. Et ce n'est pas bon signe. La fissure sur le mur s'élargit, le mur d'à côté menace de tomber, et l'humidité envahit peu à peu la maison. "Notre maison se dégrade de jour en jour. Et ça, les assureurs nous ont dit que ce ne serait pas pris en charge", déplore Pascal.

Un seul coup de téléphone et c'est toute votre vie qui bascule

Le couple parle aussi des rats qui se sont invités au 15 rue Pierre-Paillot, des squatteurs qui occupent l'immeuble dévasté, et de ce mur dans la cour intérieure du 45 rue Guillaume Tell, qui penche de plus en plus vers les habitations. "Je ne comprends pas que la mairie de Dijon ne réagisse pas, s'énerve Betty, ils sont forcément au courant, si moi je le vois, ils doivent bien s'en rendre compte aussi."

Ils ont écrit un courrier à la mairie. Ils voudraient des réponses pour pouvoir s'organiser. Pascal aimerait pouvoir revenir en arrière : "je me replonge dans mes vacances du mois de septembre 2016, tout se passait très très bien, et puis en l'espace d'un coup de téléphone, toute votre vie bascule."

Pour l'instant la perte de loyer est compensée par les assurances. Mais ça ne dure que deux ans, et déjà sept mois se sont écoulés.