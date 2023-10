Sept nouvelles brigades de gendarmerie dont trois fixes en Vendée et Loire-Atlantique

Emmanuel Macron a dévoilé ce lundi après-midi dans le Lot-et-Garonne la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie en milieu rural, des brigades soit fixes, soit mobiles. Soit 2.144 gendarmes supplémentaires en France d'ici à 2027. Après la fermeture de 500 brigades entre 2007 et 2016, c'est un mouvement inverse et historique qui répond au souhait de sécurité du quotidien et maillage territorial, explique l'Élysée.

En Loire-Atlantique, deux brigades fixes seront créées à Pont-Saint-Martin et Chaumes-en-Retz, et deux brigades mobiles à La Turballe et Héric. En Vendée, Bois-de-Céné près de Challans hérite d'une brigade fixe, La Bruffière dans le bocage et Benet près de Fontenay-le-Comte de brigades mobiles.