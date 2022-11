Sept opposants au projet Cigéo à Bure jugés en appel à Nancy

Sept militants anti-Cigéo devant la cour d'appel de Nancy à partir de ce lundi 28 novembre et jusqu'au mercredi 30 novembre. Ils comparaissent pour avoir participé à une manifestation non déclarée contre le projet de centre d'enfouissement de déchets radioactifs en août 2017 . Certains sont jugés pour détention de substances incendiaires, associations de malfaiteurs ou encore violences volontaires sur un gendarme. En première instance, le tribunal de Bar-le-Duc avait condamné en septembre 2021 deux prévenus à 9 et 12 mois de prison ferme. Quatre autres opposants avaient été condamnés à des peines de 6 à 9 mois avec sursis alors que la relaxe avait été prononcée pour un prévenu. L'infraction d'associations de malfaiteurs n'avait pas non plus été retenue.

Les prévenus vont-ils répondre aux questions ?

Les opposants à Cigéo ont adopté une stratégie bien différente pour ce procès en appel à Nancy. Il n'y aura pas de grande mobilisation comme l'an dernier, avec manifestation et faux procès devant le tribunal de Bar-le-Duc. Les opposants disent vouloir se concentrer sur l'audience, rien que l'audience. Reste à savoir si les sept prévenus s'exprimeront sur les faits qui leurs sont reprochés. Ils avaient fait valoir leur droit au silence en première instance.

Les anti-nucléaires dénoncent toujours "un procès politique" qui vise à "criminaliser la lutte" contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs. La défense critique une débauche de moyens pendant quatre ans d'enquête pour, selon elle, une simple manifestation non déclarée.

Une demande d'autorisation de création déposée en fin d'année

Le projet Cigéo continue d'avancer. La demande d'autorisation de création est attendue d'ici à la fin décembre. Elle sera instruite pendant plusieurs années. Si tout est validé, les premiers colis radioactifs seront sur site entre 2035 et 2040 selon l'ANDRA, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.