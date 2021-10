Sept hommes ont été arrêtés en Navarre et au Pays basque sud ce 25 octobre. Ils sont accusés d'avoir organisé une soixantaine de voyages entre l'Espagne et la France ces deux derniers mois.

Sept passeurs présumés arrêtés au Pays basque sud et en Navarre

Sept passeurs présumés ont été interpellés dans le Pays basque sud et en Navarre.

Une opération conjointe entre la gendarmerie, Europol et la guardia civil espagnole a permis d'arrêter sept passeurs présumés au Pays basque sud et en Navarre. Ils sont accusés d'avoir organisé une soixantaine de voyages entre l'Espagne et la France. D'après les enquêteurs, ces passages se seraient faits en voiture. Chaque fois, trois ou quatre personnes étaient déposées à Bayonne ou Bordeaux.

Perquisitions en Navarre

Des perquisitions ont été menées à Urrasun et Irurita, en Navarre. Les enquêteurs ont saisi 25 téléphones portables, deux tablettes et un ordinateur. Des documents concernant des transactions bancaires ont aussi été retrouvés sur les lieux.