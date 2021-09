Sept personnes bloquées toute la nuit dans un canyon à Osse-en-Aspe

Il aura fallu toute une nuit aux secours de montagne des Pyrénées-Atlantiques pour sauver sept membres d'une même famille coincés dans un canyon à Osse-en-Aspe entre dimanche 12 et lundi 13 septembre. Plus de dix heures d'opération, et à l'arrivée, aucun blessé.

Sept personnes ont été secourues à Osse-en-Aspe, à côté de Bedous, dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13 septembre. Elles s'étaient retrouvées coincées dans un canyon, et ont heureusement pu être évacuées par les secours au cours d'une opération qui a duré toute la nuit. Il s'agit de sept membres d'une même famille, tous indemnes.

L'intervention a duré plus de dix heures : les secours de montagne des Pyrénées-Atlantiques ont été appelés un peu avant 20h dimanche et le sauvetage s'est terminé vers 6h du matin ce lundi. La famille, six adultes et un enfant, était descendue dans le canyon sans accompagnateur et s'est retrouvée bloquée.

Impossible d'intervenir par les airs, avec un hélicoptère, étant donné l'étroitesse du passage, alors les membres de la famille ont été évacués un par un, par corde. Une fois sortis d'affaire, un médecin dépêché sur place a examiné les sept rescapés. Aucun n'a été blessé, et tous sont restés sur place.