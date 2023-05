Sept personnes dont trois mineurs interpellées pour des rodéos urbains en Moselle

Les gendarmes ont sorti les grands moyens pour lutter contre les rodéos urbains en Moselle ces derniers jours. Sept personnes, dont trois mineurs, ont été interpellées, mercredi 10 mai, à Maizières-lès-Metz et à Ennery. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à des rodéos urbains pendant le week-end de Pâques, début avril. Cinq engins ont aussi été saisis, parmi lesquels des scooters, des moto-cross et des quads, dont certains ne sont pas immatriculés.

Dans un premier temps, les gendarmes de Maizières-lès-Metz ont été appelés à plusieurs reprises pour des courses de moto dans les rues, réunissant plusieurs personnes. Les véhicules, dont certains ne sont pas immatriculés, commettent "de nombreuses infractions au code de la route", selon les gendarmes. À l'arrivée des patrouilles, les pilotes prennent la fuite par des chemins.

Un gros dispositif est mis en place quelques jours plus tard, le 10 avril. Ce jour-là, une moto-cross et un scooter repérés lors des rodéos urbains sont saisis. En parallèle, les gendarmes poursuivent leur enquête pour retrouver les pilotes. Ils en identifient plusieurs grâce au système de vidéoprotection de Maizières-lès-Metz.

Quatre majeurs et trois mineurs convoqués devant la justice

Les interpellations ont lieu le mercredi 10 mai. Une trentaine de gendarmes de la compagnie départementale de Metz, avec des gendarmes de Thionville en renfort, sont mobilisés "sur une vaste opération judiciaire" à Maizières-lès-Metz et Ennery. Sept individus, dont trois mineurs, sont interpellés et placés en garde à vue. Lors des perquisitions, les enquêteurs retrouvent à nouveau deux scooters et un quad impliqués dans les rodéos urbains.

À l'issue de leurs gardes à vue, quatre personnes majeures âgés de 18 à 20 ans sont convoqués devant un tribunal le 14 novembre 2023. Les trois mineurs, âgés de 15 à 17 ans, sont convoqués devant le juge des enfants au mois de juin. Ils risquent jusqu'à cinq années d'emprisonnement et une peine d'amende pouvant aller de 15.000 à 75.000 euros.