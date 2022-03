Sept personnes en garde à vue à Valenciennes pour avoir téléchargé 400.000 fichiers pédopornographiques

Les gendarmes et le procureur de Valenciennes promettent de nouvelles opérations

Ils sont suspectés d'avoir, à eux sept, téléchargé 400.000 fichiers pédopornographiques... Sept hommes sont en garde à vue depuis mercredi à Valenciennes. Interpellés lors d'un vaste coup de filet de la gendarmerie, ils seront jugés ce vendredi après-midi en comparution immédiate pour acquisition, détention et diffusion d’images pédopornographiques et encourent jusqu'à 5 ans de prison.

Ces hommes, âgés de 37 à 73 ans, n'ont aucun lien entre eux. Ils vivent dans 7 communes différentes du valenciennois. La plupart sont de jeunes retraités. Certains sont célibataires, d'autres pères de famille. Deux d'entre eux sont déjà connus de la justice, dont un pour des faits de nature sexuelle. Le colonel Bertrand Michel, à la tête de la section de recherches de la gendarmerie de Lille Villeneuve-d'Ascq, n'est pas étonné d'avoir affaire à des profils aussi variés : "Pour ce type d'affaires, nous retrouvons systématiquement des gens qui ont la particularité de ne pas se ressembler. Que ce soit en matière de tranche d'âge, de catégorie socio-professionnelle, de métier, de type d'habitat. Nous avons malheureusement un échantillon représentatif de la société française."

Leur identification a été possible grâce à des cyber patrouilleurs : des gendarmes qui traquent ces consommateurs d'images sur internet et les réseaux sociaux. Ensuite, les enquêteurs ont décidé de cibler, pour cette fois, la zone du valenciennois. Mais d'autres opérations de ce type auront lieu promettent les gendarmes et le parquet.

Ces centaines de milliers d'images qui mettent, pour certaines, en scène de très jeunes enfants vont maintenant être confiées à une cellule spécialisée, qui va les analyser dans l'espoir d'identifier ces victimes.

A leur manière, ces spectateurs ont une responsabilité souligne le procureur de Valenciennes, Jean-Philippe Vicentini : "en visionnant ces images ou ces films, ils contribuent à des viols."

Au cours des gardes à vue, les experts psychologues ont estimé que trois des suspects étaient susceptibles de passer à l'acte et de commettre à leur tour des agressions sexuelles sur des enfants. C'est donc tout l'objet de cette opération: prévenir des faits encore plus graves et rappeler que l'on n'est pas à l'abri de la justice, lorsqu'on visionne ces scènes depuis son salon.